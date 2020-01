Desejado pelo Santos, Quaresma é oferecido a Boca Juniors e River Plate

Muito próximo do técnico Jesualdo Ferreira e desejado pelo Santos e seus torcedores, o meia-atacante português Ricardo Quaresma pode ter outro destino na América do Sul. Um representante do jogador de 36 anos, atualmente no do Kasimpasa, da Turquia, disse que o oferecerá a Boca Juniors e River Plate.

“Represento Quarema e vou levar uma proposta a Boca e River nos próximos dias”, afirmou o agente Oscar Diaz à rádio argentina La Red. Famoso por seus gols de “trivela”, o jogador tem passagens por Barcelona, Inter de Milão, Porto e Besiktas, entre outros.

Em sua apresentação na Vila Belmiro, o técnico Jesualdo Ferreira, que trabalhou com Quaresma no Porto, despistou sobre a chance de um reencontro. “Ganhamos juntos algumas coisas. Ricardo fez no Porto a melhor temporada de sua carreira. É campeão europeu por Portugal, Liga das Nações também. Percebi que há uma grande onda nas redes sociais, de fato é um tema que provavelmente vamos falar”, afirmou o técnico.

O presidente do Santos, José Carlos Peres, negou que esteja negociando com o atleta. No fim do ano passado, ele chegou a procurar os representantes de Quaresma, mas se assustou com a pedida salarial do atleta, que recebe o equivalente a cerca de 1 milhão de reais mensais no Kasimpasa. Ele mantém vínculo com o clube turco até o meio do ano, com uma cláusula de prioridade de renovação automática.