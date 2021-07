Santos empata no apagar das luzes com o RB Bragantino pelo Brasileiro

O Santos conseguiu o empate no apagar das luzes pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 18, o time da Baixada Santista visitou o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada, e o placar terminou igual por 2 a 2. O time do interior paulista, que marcou com Ytalo e Alerrandro, segue sem perder na competição, com 6 vitórias e 6 empates, enquanto o Peixe, que fez com Marcos Guilherme e Marcos Leonardo, mantém a 10ª colocação.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos encara o Atlético-GO no domingo, 25, em casa, às 18h15, enquanto o Bragantino enfrenta o Fortaleza no mesmo dia, fora de casa, às 16h. Antes, porém, ambas entram em campo pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana: o clube da Baixada Santista joga fora de casa contra o Independiente na quinta, 22, às 19h15 (de Brasília), e o time do interior paulista recebe o Independiente del Valle na quarta, 21, às 21h30.

Na partida, logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino abriu o placar. O zagueiro Kaiky perdeu a bola para Aderlan, que invadiu a área pela direita e tocou na medida para Alerrandro. O atacante, livre na pequena área, apenas em empurrou para o fundo da rede.

O Santos empatou já na segunda etapa, aos 24 minutos. Felipe Jonathan cruzou para Marcos Guilherme, que cabeceou firme e exigiu grande defesa de Cleiton. No rebote, o próprio atacante mandou para o gol.

Continua após a publicidade

Na etapa final, o Bragantino retomou a dianteira aos 37 minutos. Arthur deu um ótimo cruzamento, a bola atravessou a área e Ytalo, livre, finalizou para marcar o segundo do time da casa.

No último minuto de jogo, aos 49 minutos, o Santos empatou. Felipe Jonathan cruzou, Madson cabeceou e a bola acertou a trave. No rebote, Marcos Leonardo estufou a rede para garantir o empate no jogo.

O @SantosFC busca! Dentro ou fora do Alçapão! 📸 Diogo Reis/AGIF pic.twitter.com/Oz0Wn1y0LS — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 19, 2021