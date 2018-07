Santos diz ter 2 nomes para lugar de Jair e descarta técnico estrangeiro

O novo técnico do Santos ainda não está definido, mas as opções se resumem a dois nomes e ambos são brasileiros. Foi o que indicou, nesta segunda-feira, Ricardo Gomes, o executivo de futebol do clube, em entrevista coletiva concedida horas após a demissão de Jair Ventura.

“Tenho dois nomes e são dois brasileiros. Estes que você citou podem assumir qualquer time no mundo. O que vale a pena é encontrar um treinador com identidade”, disse Ricardo Gomes, que, porém, evitou comentar sobre qualquer profissional, embora tenha sido questionado sobre nomes como Zé Ricardo, Abel Braga, Cuca, Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo.

Também presente na entrevista coletiva no CT Rei Pelé, o presidente José Carlos Peres explicou que o Santos não tem interesse nesse momento na contratação de um treinador estrangeiro por considerar que um profissional de fora do país precisaria de um bom tempo para se adaptar à função, o que ele considera inviável neste momento do ano.

Embora não tenha detalhado o estilo do treinador desejado, Ricardo Gomes reconheceu que o Santos sempre tem a tendência de apostar em técnicos que escalam equipes ofensivas. Na próxima quarta, o Santos será comandado pelo interino Serginho Chulapa na partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro.