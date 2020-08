Santos demite o técnico Jesualdo Ferreira após 15 jogos

Durou pouco a passagem do técnico Jesualdo Ferreira pelo Santos. O clube anunciou nesta quarta-feira, 5, a demissão do técnico português, que chegou em janeiro e tinha contrato até dezembro.

Jesualdo, de 74 anos, deixa a Vila Belmiro após apenas 15 partidas, com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 48,9% dos pontos. Seu último compromisso foi a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, com derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta.

A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira. pic.twitter.com/1TqN5KhLpI — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) August 5, 2020 Continua após a publicidade

Jesualdo é o quarto treinador estrangeiro a deixar o país em 2020. O primeiro foi seu compatriota Augusto Inácio, que passou apenas sete jogos no Avaí. Em seguida, ainda em fevereiro, a trajetória do venezuelano Rafael Dudamel no Atlético Mineiro terminou com apenas 10 jogos. No fim do mês passado, o português Jorge Jesus, que foi quem abriu as portas aos colegas, surpreendeu a diretoria do Flamengo ao anunciar seu retorno ao Benfica. Ele foi substituído pelo espanhol Domènec Torrent.

Com sérias dificuldades financeiras, o Santos corre agora para encontrar um novo treinador. O time estreia no Brasileirão no próximo domingo 9, diante do Red Bull Bragantino. Jesualdo ainda deixou o time na liderança do Grupo G na Libertadores da América, com duas vitórias em dois jogos.