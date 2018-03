Santos demite mais de 300 e acumula dívida de R$ 5 milhões

Desde que José Carlos Peres assumiu a presidência em janeiro, o Santos demitiu mais de 300 funcionários de um total de quase 900. Nas contas do clube, as rescisões resultaram em uma dívida de cerca de 5 milhões de reais. Mesmo assim, a expectativa é de economia até o fim do ano.

O Santos prevê economizar 25 milhões até dezembro com o corte de funcionários. A diretoria alega ter pagado a rescisão da maioria dos demitidos, mas alguns funcionários afirmam não ter recebido nada até o momento.

“O clube tinha quase 900 profissionais e estamos fazendo esses ajustes para que o Santos se torne saudável, pois do modo que estava não se pagava. Iremos economizar em um ano entre R$ 24 milhões e R$ 26 milhões com as mudanças drásticas que estamos realizando, trata-se de um choque de gestão”, disse José Carlos Peres, em entrevista ao canal Bandsports.

O clube estuda reformulações em departamentos. Enquanto isso, também procura novos profissionais para suprir as lacunas. No setor de Recursos Humanos, há entradas e saídas diariamente. E diante do “choque de gestão”, como chama Peres, o Santos precisou pagar 20 milhões de reais em impostos atrasados.