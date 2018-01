Santos decepciona e perde para o Bragantino na Vila pelo Paulista

A primeira partida do técnico Jair Ventura no estádio da Vila Belmiro, em Santos, não foi do jeito que ele imaginou. Nesta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Paulista, o Santos foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, com direito ao centroavante Rodrigão perder uma cobrança de pênalti aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o resultado positivo, o Bragantino se junta ao Palmeiras como os únicos com 100% de aproveitamento até o momento no Paulistão. No Grupo A, o time de Bragança Paulista (SP) está na frente de Ituano (quatro pontos), Corinthians e Linense (três cada). Apesar da derrota, o Santos segue na liderança isolada do Grupo D com três pontos, à frente de Red Bull Brasil (dois), Mirassol (um) e Botafogo (zero).

Neste meio de semana, os dois times jogarão pela terceira rodada nesta quinta-feira. Às 18h30, o Bragantino jogará contra o São Bento, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Santos enfrentará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Em campo, o Santos mostrou iniciativa de atacar, mas pouco incomodou o goleiro Alex Alves por causa da ineficiência nas finalizações. O Bragantino adotou uma postura bem defensiva, como gosta de jogar o técnico Marcelo Veiga fora de casa, e explorou os contra-ataques ou algum erro do adversário. Ele apareceu logo no início, mas Léo Jaime não soube aproveitar a falha do zagueiro David Braz.

No segundo tempo, as reclamações à arbitragem de Salim Fende Chavez apareceram. Logo aos 2 minutos, o Santos conseguiu marcar um gol, mas o auxiliar Bruno Salgado Rizo errou ao dar impedimento de Arthur Gomes, que recebeu o passe de Rodrigão em posição legal. Aos 19, após cruzamento da direita, o zagueiro Lázaro empurrou Copete por trás, pelas costas, quando o colombiano se preparava para cabecear. Mas nada foi marcado.

O Bragantino seguiu com sua postura defensiva e em um lance de bola parada conseguiu o gol da vitória. Aos 36 minutos, após falta cobrada pelo lado esquerdo, Guilherme Mattis pegou a sobra de uma cabeçada no travessão do goleiro Vanderlei e mandou de primeira para as redes.

Quando tudo parecia perdido, o Santos ganhou um pênalti de presente, na dividida em que Vecchio foi derrubado por Alex Alves. Na cobrança, Rodrigão chutou rasteiro no canto direito, mais para o meio, e o goleiro do Bragantino fez a defesa com o pé direito, garantido os três pontos para os visitantes.

