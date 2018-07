Santos contrata o atacante Derlis e promete trazer um centroavante

Depois de oficializar a contratação do técnico Cuca, o diretor de futebol do Santos, Ricardo Gomes, revelou que o acerto com o atacante paraguaio Derlis González, do Dínamo de Kiev, deve ser concretizado ainda nesta segunda-feira. Gomes também confirmou que o clube está à procura de um centroavante.

González disputou as últimas três temporadas no Dínamo, marcou 12 gols e foi campeão em 2016. Além dele, o Santos também negocia com um centroavante. “Tem um camisa 9 na mira. Nos próximos dias teremos boas notícias. Não é de agora que estamos conversando”, comentou Gomes.

O dirigente também disse que os meias Bryan Ruiz e Carlos Sánchez, recém-contratados, não devem ser inscritos na Copa do Brasilporque o prazo para o nome dos atletas aparecerem no Boletim Informativo Diário da CBF termina nesta segunda. Mas os dois estão confirmados na Libertadores e Brasileirão.