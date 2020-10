Santos chega a acordo com Robinho e contrato é suspenso

Atualizado em 16 out 2020, 19h30 - Publicado em 16 out 2020, 19h18

A repercussão ruim sobre o processo de estupro que Robinho sofre na Itália, quando ainda era jogador do Milan, fez com o Santos repensasse na contratação. O clube afirmou na noite desta sexta-feira, 16, que chegou a um acordo com o atacante e o contrato foi suspenso.

“O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália”, afirmou a nota divulgada à imprensa.

O atacante também se manifestou através de sua conta no Instagram. “Com muita tristeza no coração venho falar para vocês que tomei a decisão junto do presidente de suspender meu contrato neste momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão e aqueles que gostam de mim, vou provar minha inocência”, disse em vídeo publicado nos Stories.

A situação de Robinho no clube se complicou após o site ge.com divulgar as transcrições de interceptações telefônicas utilizadas na sentença de condenação em primeira instância pela justiça italianapela acusação de estupro coletivo de uma jovem albanesa, na manhã sexta-feira.

Ao saber que o jogador tinha consentimento do estado de embriaguez da mulher e revelou ter participado do ato sexual, diversos parceiros do Santos divulgaram posicionamentos em que condicionavam suas permanências à rescisão de contrato com o atacante.

