Santos anuncia venda de Pituca; volante fica até final da Libertadores

O Santos anunciou nesta sexta-feira, 15, a venda do volante Diego Pituca para o Kashima Antlers, do Japão. Um dos principais destaques da equipe do técnico Cuca na campanha na Copa Libertadores da América, o jogador de 28 anos deixará o clube após a final da competição com o Palmeiras, marcada para o próximo dia 30, no Maracanã.

“O valor que eles [japoneses] estão pagando é por 50% [dos direitos econômicos] do Pituca. Não gostaríamos que deixasse o clube, mas vocês sabem como é. Ele tem o direito de crescer financeiramente na vida, então fechamos essa operação. E ele continua na Libertadores”, disse o presidente Andres Rueda.

Rueda já havia sinalizado a possível saída nos últimos dias alegando que, apesar do sentimento declarado de amor pelo clube, o atleta tinha como meta “fazer o seu pé de meia no exterior”.

O valor final da negociação ainda não foi revelado. Em dezembro, o Kashima oferecia 1,6 milhão de dólares (8,1 milhões de reais) em dezembro, mas a proposta foi rejeitada.

Além de Pituca, o Santos já acertou a saída do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica, de Portugal. A negociação pelo defensor renderá ao clube 6,5 milhões de euros (43,3 milhões de reais), com pagamento de forma parcelada.

O Santos ainda pode anunciar mais saídas, já que passa por grave crise financeira. Por chegar a final da Libertadores, o clube já terá assegurou ao menos 6 milhões de dólares (32,7 milhões de reais), valor do prêmio destinado ao vice-campeão. Se conquistar o título, o montante sobe para 15 milhões de dólares (82 milhões de reais).