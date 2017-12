Santos anuncia Gustavo Vieira como novo executivo de futebol

Agora é oficial. Nesta quarta-feira, o Santos anunciou Gustavo Vieira como novo diretor executivo de futebol. Sob o comando do novo presidente do clube, José Carlos Peres, o filho de Sócrates terá a responsabilidade de liderar todas as negociações para a temporada de 2018, em que o clube pretende adotar uma política de austeridade, priorizando reforços mais baratos.

Apesar de ter a sua contratação confirmada apenas nesta quarta, Gustavo Vieira já trabalhava para o Santos nos bastidores. Foi o agora diretor executivo de futebol do clube quem fez os primeiros contatos com o técnico Jair Ventura, cada vez mais próximo de trocar o Botafogo pelo clube paulista.

Vieira foi diretor remunerado no São Paulo de 2013 a 2016, após trabalhar alguns anos como advogado no clube. Desde então, ele não trabalhava na área no futebol, até sua chegada ao Santos.