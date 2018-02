Santos anuncia acerto com fornecedora de uniformes

O Santos anunciou nesta segunda-feira o acerto com a Umbro para fornecimento de material esportivo após revisão do contrato assinado pela antiga gestão, de Modesto Roma.

“A Umbro assume o fornecimento do material esportivo do Santos a partir do dia 1° de março. A empresa inglesa se mostrou sensível aos argumentos da nova gestão e a partir daí um novo contrato foi elaborado. A duração é a mesma do anterior: dois anos. Entre as melhorias do novo contrato estão o aumento do valor dos royalties em 50% e o número de peças do enxoval que serão fornecidas ao clube, que teve acréscimo de 20%”, publicou o clube, em nota oficial.

A estreia do uniforme de 2018 não será mais na estreia da Libertadores, dia 1° de março, contra o Real Garcilaso, no Peru. Como não há previsão de lançamento, as camisas da Kappa serão utilizadas até lá. A empresa italiana fez os uniformes santistas nas duas últimas temporadas. Já a Umbro retorna ao clube para uma terceira passagem, após 1991-1992 e 1998-2011. No último ano do último contrato, o clube foi campeão da Libertadores.