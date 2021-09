Santos anuncia a demissão do técnico Fernando Diniz

O Santos anunciou a demissão de Fernando Diniz na tarde deste domingo, 5. O técnico não resistiu após a derrota para o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão, e a sequência de seis jogos sem vencer na sequência no clube paulista.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco”, diz o clube, em nota oficial.

Além de Diniz, os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o time. Contratado no começo de maio, o técnico sai com 27 jogos, com 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas.

O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco. pic.twitter.com/Ojm9OCdUPF — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 5, 2021