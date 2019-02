Santos anuncia a contratação do peruano Cueva

O Santos anunciou nesta quinta-feira, 7, a contratação do peruano Christian Cueva, que estava no Krasnodar, da Rússia. O meia assinou contrato por empréstimo até janeiro de 2020, mas terá o vínculo renovado em definitivo até 2022.

Revelado pelo Universidad San Martín, do Peru, Cueva chega para sua segunda passagem no Brasil. O peruano chegou no São Paulo em 2016 e atuou por três temporadas, marcando 20 gols em 87 partidas. Ele saiu do clube brasileiro em 2018 e assinou com o Krasnodar, onde fez apenas 21 partidas e não anotou gols.

O técnico argentino Jorge Sampaoli cobra reforços da diretoria desde que chegou ao Santos, mas Cueva é apenas o quarto reforço da equipe. Além dele, o clube acertou com o meia venezuelano Yeferson Soteldo, o zagueiro colombiano Felipe Aguilar e o goleiro Éverson.