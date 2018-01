Santos anuncia a contratação de Gabigol por empréstimo

O Santos anunciou a contratação de Gabigol, nesta quinta-feira, emprestado pela Internazionale de Milão até o dia 31 de dezembro de 2018. O acerto foi feito há uma semana, mas o anúncio foi adiado por causa do atraso na documentação da Inter e do Benfica. Em vídeo publicado pelo Santos no Twitter, Gabigol aparece com o uniforme santista, e diz nunca ter tirado a camisa.

E aí, @gabigol! Tá tranquilo? 🤙🏾 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 25, 2018

Hahaha … @santosfc tá favorável 🤙🏾 — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 25, 2018

O jogador falou sobre o período fora em que não teve sucesso e se declarou ao Santos. “Passou muito rápido, né. Foi um tempo de aprendizado para mim. Estou muito feliz em voltar e poder vestir essa camisa. Esse meu amor pelo Santos FC vai ser eterno. Eu sou santista desde pequeno, e minha família também. Eles sabiam o quanto eu queria voltar para cá. Tem tudo para dar certo. Volto muito diferente, mais maduro, e com mais experiência. Porém, sigo com a mesma raça e ambição de sempre. Agora vou continuar me ciclo aqui no Peixe, fazendo gols e ajudando a equipe.”

A negociação durou meses. Para convencer a Inter, o Santos se dispôs a pagar pelo empréstimo antecipadamente, cerca de 6 milhões de reais. Gabriel, que ainda receberá parte dos salários da Inter, aceitou reduzir drasticamente a quantia equivalente ao Santos para facilitar a negociação.

Sondado por outras equipes do Brasil, como o São Paulo, Gabigol sempre deu prioridade ao Santos. O atacante, inclusive, esperou pelo desfecho das negociações na Baixada Santista e chegou a visitar o CT Rei Pelé.

Camisa 10

Gabriel chega com status de titular e vestirá a camisa 10. Ele pode atuar pelos lados do campo, como Bruno Henrique, ou substituir Ricardo Oliveira como centroavante. O técnico Jair Ventura vai analisar qual a melhor função para o atleta de 21 anos.

“Estou muito ansioso e empolgado para entrar em campo novamente, principalmente na Libertadores, que é um campeonato que sempre quis jogar. Quero ajudar, demonstrar meu carinho para essa torcida linda. Essa música que fizeram ficará marcará sempre no meu coração. Eu sempre fui na Vila para cantar as letras dedicadas ao Robinho e ao Neymar. Ouvir uma música feita para mim é de arrepiar. Estou de volta, nação”, concluiu o atacante.

Gabriel Barbosa foi vendido para a Internazionale por 29,5 milhões de euros (109 milhões de reais na cotação da época) em 2016. O atacante não se firmou na Europa. Nesta temporada, emprestado ao Benfica, ele atuou em um total de 141 minutos, com um gol marcado.