Sané sofre entrada violenta e pode desfalcar City por um mês

Mesmo com a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Cardiff City na Copa da Inglaterra, o técnico da equipe inglesa, Pep Guardiola, estava uma fera ao final da partida. A bronca do comandante era com a arbitragem que, segundo ele, pouco fez para coibir as jogadas violentas do time do País de Gales. A principal delas foi um carrinho desmedido do zagueiro do Cardiff Joe Bennett sobre o meia-atacante alemão Leroy Sané e que tirou o jogador do restante da partida. Pelo lance, Bennett só recebeu um amarelo – ele acabaria expulso no final do jogo após outra falta.

“Os jogadores são os artistas e é preciso tomar conta deles. A única coisa que eles (os árbitros) devem fazer é proteger os jogadores. Por favor, protejam os jogadores. Não só os do Manchester City, todos eles”, disse o irritado Guardiola em entrevista coletiva após o jogo. O treinador espanhol, que ainda não pode contar com o atacante brasileiro Gabriel Jesus (também machucado), disse que a lesão no tornozelo de Sané pode tirá-lo de combate por até um mês. Assista ao lance no vídeo abaixo:

A jogada dura provocou críticas até mesmo da Federação Alemã de Futebol (DFB), que se pronunciou através de sua conta em inglês no Twitter, lembrando a Copa do Mundo da Rússia, em Junho próximo. “Ei, Cardiff City. Só para vocês saberem, temos um torneio muito importante no verão (europeu). Por favor, não machuque nossos jogadores. Obrigado, A Seleção”, foi a mensagem publicada pela DFB.