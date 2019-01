Sandro Meira Ricci é o novo comentarista de arbitragem da Globo

Depois de emocionadas despedidas de Arnaldo Cezar Coelho, principal comentarista de arbitragem da Rede Globo havia quase três décadas, a emissora anunciou na quarta-feira 9 um reforço para o posto: Sandro Meira Ricci, ex-árbitro mineiro que trabalhou nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 e se aposentou logo após o Mundial da Rússia.

Segunda a emissora, sua principal missão será “desmistificar” o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês). “Isso vai gerar muita curiosidade, necessidade de ter informação com clareza para o público entender como funciona. Passei por treinamentos na Fifa e trabalhei com isso. Tenho essa bagagem para tentar esclarecer”, afirmou o ex-juiz de 44 anos.

Sandro Meira Ricci participará de transmissões da Globo, do SporTV e do GloboEsporte.com. O grupo tem outros comentaristas de arbitragem no elenco, como Leonardo Gaciba, Paulo César de Oliveira e Renato Marsiglia. Ainda está definido quem será o “substituto” de Arnaldo nas principais transmissões, como jogos da seleção brasileira.