Sanchez é hostilizado por torcedor em festa do Palmeiras; veja vídeo

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi um dos convidados do Palmeiras na festa de 104 anos de fundação nesta terça-feira (28), no Espaço das Américas, em São Paulo. Intimidado por torcedores palmeirenses após usar o banheiro do evento, deixou a festa antes do término. O evento contou com presença de convidados e daqueles que compraram entrada, vendida por cerca de 500 reais.

Sanchez foi inicialmente provocado por torcedores palmeirenses, mas reagiu, dando início à confusão. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. “Manda um abraço aí, Andrés. Olha nosso maior freguês aqui”. Insatisfeito, Sanchez rebate: “Você é um babaca, né?”.

O clima piorou quando outro torcedor foi tirar satisfação após a resposta de Sanchez: “Vai xingar o cara, por quê? Chamou de trouxa. Abaixa o dedo, porque você não está no seu lugar”, ameaçou o homem, que logo em seguida foi localizado e retirado da festa por seguranças.

VISITA? – Presente na festa de 104 anos do Palmeiras, Andres Sanchez, presidente do rival, com certeza não fez muitas amizades no local. pic.twitter.com/3WiuGEJXBC — Mídia Palmeirense (@midiasep) August 29, 2018

Sanchez deixou o evento ao lado do diretor de futebol corintiano, Duilio Monteiro Alves, na sequência. A presença do rival do evento foi celebrada pelo presidente palmeirense, Maurício Galiotte, assegurando que os arquirrivais mantêm uma relação cordial, apesar da polêmica final do Campeonato Paulista 2018.

Em abril, o Corinthians venceu nos pênaltis após interferência externa na arbitragem, que voltou atrás em penalidade marcada em favor do Palmeiras. O clube alviverde ainda busca a anulação do jogo na Justiça.