Sampaoli surpreso: ‘Não sabia da situação financeira do Santos’

A diretoria do Santos encontra dificuldades para contratar jogadores para a temporada 2019, deixando o técnico Jorge Sampaoli insatisfeito. O chileno afirmou nesta sexta-feira, 18, em entrevista no CT Rei Pelé, que não sabia da dificuldade financeira do clube quando foi contratado, em dezembro do ano passado.

“Não sabia da situação financeira do clube. Eu tinha claro que estava indo para um clube que me dava a chance de ter uma equipe grande, que fosse brigar por várias coisas no ano, mesmo com a ausência de Gabigol e Rodrygo. Uma equipe que ficou em 10º no Brasileirão, que sabia que iria perder alguns jogadores, teria de contratar novos atletas”, lamentou.

Sampaoli também revelou que a diretoria santista prometeu trazer reforços para a temporada, mas ainda não teve o sucesso que ele esperava. “Isso (contratações) foi algo discutido nas reuniões com os dirigentes. Eles prometeram que iriam suprir as ausências e trazer novos jogadores. Agora estamos esperando que isto aconteça. Se o clube tivesse me dito que não estava bem, a realidade seria outra”.

O chileno reclamou da demora do Santos para acertar com novos jogadores, também, no último domingo, depois do amistoso contra o Corinthians. O clube paulista, até o momento, contratou apenas dois reforços, o atacante venezuelano Yeferson Soteldo e o zagueiro colombiano Felipe Aguilar. A insatisfação de Sampaoli pode crescer, pois a equipe pode perder o atacante Bruno Henrique, que está sendo disputado por Cruzeiro e Flamengo.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra a Ferroviária, na Vila Belmiro. Soteldo e Aguilar, únicas contratações do time, não poderão estrear, porque ainda não estão em forma e sequer estão regularizados, conforme foi informado por Sampaoli nesta sexta.