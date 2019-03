Sampaoli explica ausência de Cueva no Santos: ‘Problema familiar’

Após a goleada do Santos por 4 a 0 sobre o América-RN e a classificação à terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 7, no Pacaembu, o técnico Jorge Sampaoli explicou a ausência do meia Cueva. O treinador relatou um problema familiar do peruano – saúde da sua esposa, que mora no Peru –, e pediu para o meia ser exemplo. O clube, em nota oficial, não citou esse fato.

“A ausência do Cueva se deve ao fato de que houve um atraso em seu avião e ele não descansou nem chegou a tempo dos treinamentos. Por isso fica difícil colocar ele na lista de relacionados”, disse o treinador Jorge Sampaoli em entrevista coletiva. “O Cueva disse que teve um problema familiar e que não conseguiria pegar o voo para chegar a tempo. Ele tem muita qualidade, mas tem que ser um exemplo para todos”, completou o treinador.

Perguntado sobre os problemas que Cueva teve no São Paulo e na Rússia, o treinador se esquivou. “Nós valorizamos a capacidade que ele demonstra na seleção do Peru. É um jogador valioso, vai nos ajudar muito. Não posso julgá-lo por eventos anteriores”, disse Sampaoli. “Mais importante do que os jogadores e o treinador, é o respeito ao clube. No jogo de hoje (quinta), teríamos de tirar um estrangeiro. Como Christian disse que tinha um problema pessoal, cortamos. Mas esperamos que ele não vá cometer nenhum erro”, completou Sampaoli.

Cueva voltará a ficar à disposição do Santos contra o Corinthians, no domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.