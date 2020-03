Sampaoli é o novo técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG acertou neste domingo, 1º, a contratação do técnico Jorge Sampaoli para comandar a equipe de Belo Horizonte. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Sergio Sette Camara, e compartilhado pelo perfil oficial do time. “Tá confirmado. Sampaoli é o nosso novo técnico”, escreveu ele. A estreia do treinador será contra o rival Cruzeiro, no próximo sábado, no Mineirão.

A aposta em Sampaoli será a segunda do Atlético-MG em um técnico estrangeiro em 2020. No início do ano, o clube contratou o venezuelano Rafael Dudamel, que ganhou destaque pelo bom trabalho à frente da seleção de seu país. Os resultados, porém, não vieram e ele acabou demitido no fim de fevereiro, depois de eliminações precoces na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Técnico campeão da Copa América de 2015 pelo Chile, Sampaoli é conhecido pelo estilo ofensivo e de toque de bola. O argentino desembarcou no Brasil em 2019, buscando reerguer a carreira depois de comandar a seleção argentina no fracasso na Copa do Mundo de 2018. Depois de quase caírem na primeira fase, os comandados de Sampaoli foram atropelados pela França nas oitavas de final.

Por aqui, o argentino transformou o Santos em uma das sensações do ano passado. Apesar de não ter conquistado um título — a equipe ficou com o vice do Brasileiro, bem atrás do Flamengo –, o trabalho de Sampaoli foi muito elogiado. O treinador deixou a equipe paulista no fim do ano por divergências com a direção do clube, que não aceitou desembolsar os valores pretendidos por ele para reforços.