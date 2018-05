Samara: a cidade aeroespacial da Rússia

Com pouco mais de 1,1 milhão de habitantes, Samara fica entre os rios Volga e Samara e tem um dos mais importantes portos da região central do país. Por ser referência naval, tornou-se um centro diplomático e econômico no país. No período soviético, ganhou o nome de Kuybyshev (1935-1991) e transformou-se em capital alternativa da União Soviética durante a II Guerra Mundial, quando Moscou foi invadida pelos alemães. Após a Guerra e até o fim da URSS, foi uma cidade fechada com uma grande usina nuclear.

Samara é um dos principais pontos do desenvolvimento aeroespacial russo. Tem o Museu Cósmico de Samara e a Universidade Aeroespacial, que conta a história russa no espaço. Abriga um monumento de 68 metros e 20 toneladas do foguete Soyuz, construído para comemorar o voo espacial de Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar pelo espaço, em abril de 1961. Tem ainda uma série de galerias de arte, museus, teatros e um zoológico. Tem também um templo dedicado a São Jorge e um dos bunkers secretos de Josef Stalin.

O estádio Metallurg, de 1957, será substituído pela Arena de Samara, chamada de Cosmos Arena. O FC Krylia, da segunda divisão russa, é o clube local. Quando a Copa do Mundo começar, Samara terá 165 hotéis para receber os fãs de futebol. A “cidade dos foguetes” tem como um dos grandes atrativos, o Museu Espacial, com detalhes dos artefatos e missões das bases secretas construídas em Samara.

1. Samara, Russia zoom_out_map 1 /4 Monumento do Chapaev (//iStock) Monumento do Chapaev

2. Samara, Russia zoom_out_map 2 /4 Templo em honra da anunciação (//iStock) Templo em honra da anunciação

3. Samara, Russia zoom_out_map 3 /4 Vista geral (//iStock) Vista geral

4. Samara, Russia zoom_out_map 4/4 Teatro histórico (//iStock) Teatro histórico

Jogos em Samara na Copa do Mundo

Costa Rica x Sérvia – 17/06

Dinamarca x Austrália – 21/06

Uruguai x Rússia – 25/06

Senegal x Colômbia – 28/06

Oitavas de final – 02/07

Quartas de final – 07/07

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Samara, com legendas em inglês