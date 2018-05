Salah garante à família que estará na Copa após lesão, diz jornal egípcio

O atacante Mohammed Salah, do Liverpool, assegurou à sua família que participará da Copa do Mundo da Rússia, apesar de ter lesionado o ombro neste sábado na final da Liga dos Campeões (vitória do Real Madrid, por 3 a 1), informou o jornal estatal egípcio “Al Ahram”.

Em uma conversa telefônica com sua família em Nigrig, sua cidade natal situada 150 quilômetros ao norte do Cairo, Salah confirmou que estará no Mundial, que começará em menos de três semanas, com a seleção egípcia, segundo o jornal.

O atacante teria dito à sua família que as primeiras radiografias não mostram fratura no ombro. Neste domingo o jogador será submetido a mais exames para determinar o alcance da lesão.

Além disso, expressou seu agradecimento ao povo egípcio por todos os sentimentos dirigidos para ele “nestes momentos difíceis”, acrescentou o jornal.