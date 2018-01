Salah é eleito melhor jogador africano de 2017

O egípcio Mohamed Salah, de 25 anos, do Liverpool, foi eleito o melhor jogador africano de 2017. O veloz atacante ajudou o Egito a se classificar para a Copa do Mundo após 28 anos e é um dos destaques da equipe inglesa na temporada.

O jogador somou 625 pontos na eleição da Confederação Africana de Futebol, vencendo Sadio Mané, senegalês do Liverpool (507 pontos) e Pierre-Emerick Aubameyang, gabonês do Borussia Dortmund (311 pontos).

A seleção masculina do Egito também foi eleita a melhor da África em 2017. No futebol feminino, venceu a seleção da África do Sul. O técnico do ano foi o argentino Héctor Cuper, também do Egito.