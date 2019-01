Salah deleta suas redes sociais: ‘Hora de entrar em contato, de verdade’

O atacante egípcio Mohamed Salah, destaque do Liverpool e eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela Fifa em 2018, surpreendeu seus milhares de fãs nesta quarta-feira, 23, ao deletar suas contas em redes sociais, pouco depois de enviar uma última mensagem enigmática.

“Resoluções para 2019: hora de entrar em contato, de verdade”, escreveu o craque antes de encerrar suas contas no Twitter, no Instagram e no Facebook. Somando as três redes sociais, Salah tinha mais de 40 milhões de seguidores.

O jogador de 26 anos não explicou os motivos de ter excluído suas redes sociais. Fãs acreditam que os recentes conflitos entre ele e a federação egípcia pesaram na decisão – Salah acusa os dirigentes de uso indevido de sua imagem para a promoção do time.