Saiba quem pode enfrentar o Brasil na fase de grupos da Copa América

A Conmebol revelou nesta sexta-feira, 18, como será realizado o sorteio dos grupos da Copa América no Brasil, de 14 de junho a 7 de julho deste ano. O evento será realizado na próxima quinta, a partir das 20h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. A seleção brasileira será uma das cabeças de chave do torneio.

A competição será disputada por 12 seleções – as 10 da América do Sul, mais o Japão e o Catar como convidados -, divididas em três grupos com quatro cada. O ranking da Fifa de dezembro de 2018 serviu de base para a definição dos demais cabeças de chave e determinou a divisão das equipes nos quatro potes.

O Brasil, país anfitrião, ficará no Grupo A. Também no pote 1, estarão Uruguai e Argentina (cabeças de chave por ranking), que irão para os Grupos B ou C. Depois, serão sorteados os países que formarão cada chave. Colômbia, Chile e Peru estão no pote 2; Venezuela, Paraguai e Japão ficarão no pote 3; enquanto que o pote 4 terá Equador, Bolívia e Catar. Mesmo em potes diferentes, japoneses e catarianos, como seleções convidadas, não podem ficar em um mesmo grupo.

Em sua 46ª edição, a Copa América retorna ao Brasil depois de 30 anos e será disputada em cinco cidades (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). O Uruguai é o maior vencedor do torneio com 15 títulos, seguido pela Argentina com 14. A seleção brasileira já foi campeã por oito vezes, sendo a última em 2007. O Chile é o atual detentor da taça.

Confira os potes do sorteio da Copa América:

Potes 1:

Brasil

Argentina

Uruguai

Pote 2:

Chile

Colômbia

Peru

Pote 3:

Japão

Paraguai

Venezuela

Pote 4:

Bolívia

Catar

Equador

Desenho dos grupos:

Grupo A:

Brasil

Seleção do pote 2

Seleção do pote 3

Seleção do pote 4

Grupo B:

Argentina ou Uruguai

Seleção do pote 2

Seleção do pote 3

Seleção do pote 4

Grupo C:

Argentina ou Uruguai

Seleção do pote 2

Seleção do pote 3

Seleção do pote 4

(Com Estadão Conteúdo)