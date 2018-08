Saiba como assistir ao sorteio da fase de grupos da Champions League

A temporada 2018/2019 da Champions League começa nesta quinta-feira (30), em Mônaco, com o sorteio que vai definir os grupos da primeira fase, que começa dia 18 de setembro. O evento terá transmissão pelo canal de TV fechada TNT e pelo canal do Esporte Interativo no Facebook a partir das 12h50 (de Brasília).

A festa também premiará os melhores jogadores da Europa na última temporada. Cristiano Ronaldo, Modric e Salah concorrem ao principal prêmio. Marcelo e Alisson concorrem a melhor defensor e goleiro, respectivamente. Os ex-jogadores David Beckham e Kaká participarão do sorteio.

Os grupos serão formados por um representante de cada uma das quatro chaves, divididas pela posição dos clubes no ranking da Uefa. Duas equipes de um mesmo país não poderão estar em um mesmo grupo.

Divisão das chaves

Chave 1 (cabeças-de-chave) – Apenas campeões da última temporada

Real Madrid (Espanha) – campeão da Liga dos Campeões

Atlético de Madri (Espanha) – campeão da Liga Europa

Bayern de Munique (Alemanha) – campeão alemão

Barcelona (Espanha) – campeão espanhol

Juventus (Itália) – campeão italiano

PSG (França) – campeão francês

Manchester City (Inglaterra) – campeão inglês

Lokomotiv Moscou (Rússia) – campeão russo

Chave 2

Borussia Dortmund (Alemanha)

Porto (Portugal)

Manchester United (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Benfica (Portugal)

Napoli (Itália)

Tottenham (Inglaterra)

Roma (Itália)

Chave 3

Liverpool (Inglaterra)

Schalke 04 (Alemanha)

Lyon (França)

Monaco (França)

Ajax (Holanda)

CSKA Moscou (Rússia)

PSV (Holanda)

Valencia (Espanha)

Chave 4

Viktoria Plzen (República Checa)

Club Brugge (Bélgica)

Galatasaray (Turquia)

Young Boys (Suíça)

Inter de Milão (Itália)

Hoffenheim (Alemanha)

Estrela Vermelha (Sérvia)

AEK Atenas (Grécia)