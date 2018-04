Saiba como assistir a Vasco x Racing pela Libertadores

O Vasco joga contra o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida terá transmissão apenas na TV fechada, no canal SporTV.

O time carioca ainda não venceu nesta edição da Libertadores, nem sequer marcou gol e amarga a última colocação do grupo 5, com um ponto, quatro a menos que o segundo colocado, Universidad de Chile. No último jogo contra o Racing, na Argentina, o Vasco foi goleado por 4 a 0; e se não vencer nesta quinta corre riscos de ser eliminado ainda nesta rodada.