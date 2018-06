Com 100% de aproveitamento, o Uruguai disputa sua vida na Copa do Mundo contra Portugal, que ainda está invicto no torneio. Suárez, pelo lado uruguaio, e Cristiano Ronaldo, pelo português, repetem neste sábado, em Sochi, o confronto entre Barcelona e Real Madrid. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de VEJA.

A equipe sul-americana se classificou em uma chave mais fácil que os portugueses, que decepcionaram na última partida, contra o Irã, sofrendo o empate no fim. Em apenas dois confrontos na história, Portugal leva vantagem com uma vitória e um empate em amistosos nos anos 1960 e 1970.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.