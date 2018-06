Após vencer na estreia, o Uruguai enfrenta a Arábia Saudita na segunda rodada da Copa do Mundo nesta quarta-feira, em Rostov. O jogo começa às 12 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Goleada na primeira partida, o time da Arábia Saudita precisa vencer para ainda sonhar com algo nesse Mundial, enquanto os uruguaios buscam se manter com 100% de aproveitamento. O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.