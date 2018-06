Com uma nova geração, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Tunísia. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Os jogos também podem ser acompanhados via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.

Favorito, o time europeu tem como maior rival na chave a seleção belga. Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.