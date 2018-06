Após vencer a Sérvia no fim do jogo na última rodada, a Suíça enfrenta a já eliminada Costa Rica nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo E, o mesmo do Brasil, em Níjni Novgorod. Os meias Shaqiri e Xhaka, autores dos gols contra os sérvios, são as maiores esperanças de gols do time europeu.

O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e não terá transmissão pela TV aberta, mas será exibido por Sportv 2 e Fox Sports 2 (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Apesar da campanha ruim da Costa Rica, o goleiro Keylor Navas, do Real Madrid, foi o grande destaque da equipe nesta primeira fase. Na despedida, o time busca sua primeira vitória no torneio.

O jogo desta quarta-feira também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.