Após vencer por 3 a 0 o México na última rodada da fase de grupos, a Suécia chega com moral contra a Suíça, segunda colocada no grupo do Brasil na primeira fase, em São Petersburgo. A partida desta terça-feira vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo começa às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

As equipes têm grande equilíbrio nos confronto diretos – são 28 jogos entre as seleções, com 10 vitórias da Suécia, 11 vitórias da Suíça e sete empates. Em Copas do Mundo, os times se enfrentam pela primeira vez.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.