Suécia e Inglaterra tentam chegar à semifinal da Copa do Mundo em duelo nesta sexta-feira, às 11h, na cidade de Samara. Os suecos, que eliminaram Holanda e Itália nas Eliminatórias, e passaram pela Alemanha nessa Copa, chegam às quartas de final após vencerem a Suíça nas oitavas de final. Já os ingleses – que têm uma Copa no currículo (a de 1966, em casa) e se tornaram um dos favoritos ao título durante o Mundial da Rússia – chegam após eliminar a Colômbia nos pênaltis. O jogo terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Suecos e ingleses já se enfrentaram 23 vezes, com sete vitórias para cada lado e nove empates, com 35 gols para a Inglaterra e 31 para a Suécia. Em Copas do Mundo, foram dois empates em dois jogos, disputados na primeira fase dos torneios em 2002 e 2006. No primeiro, 1 a 1, com as duas equipes avançando. No segundo, 2 a 2, novamente com os dois times avançando.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.