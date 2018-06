Pelo grupo do Brasil, Sérvia e Suíça se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, em Kaliningrado. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os suíços estrearam no Mundial com bom empate contra o Brasil (1 a 1), enquanto os sérvios venceram a Costa Rica (1 a 0) e lideram o grupo. A vitória é importante para ambas equipes, que disputam com o Brasil uma vaga na próxima fase.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.