A seleção brasileira busca vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Sérvia, em Moscou nesta quarta-feira, 27, pela terceira rodada do Grupo E. Para avançar, o time comandado pelo técnico Tite precisa de apenas um empate. Uma vitória pode garantir o primeiro lugar na chave, dependendo do resultado da partida entre Suíça e Costa Rica, no mesmo horário. Para os sérvios, só a vitória interessa.

O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV aberta (Globo) e fechada (Sportv e Fox Sports). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

O Brasil ainda não mostrou um grande futebol desde a estreia, contra a Suíça, quando empatou em 1 a 1. No segundo jogo, bateu a Costa Rica com dois gols nos acréscimos do segundo tempo. Com isso, o time foi a quatro pontos, mesma pontuação da Suíça, que bateu a Sérvia após empatar com o Brasil. A Sérvia, que perdeu de virada na última rodada dos suíços, busca se recuperar no Mundial e se classificar às oitavas.

O jogo desta quarta também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.