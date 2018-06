Após derrota no fim do jogo na partida de estreia, o time de Marrocos enfrenta Portugal pela segunda rodada da Copa do Mundo nesta quarta-feira, em Moscou. O jogo começa às 9 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Com Cristiano Ronaldo, autor de três gols na estreia da Copa, o time português é franco favorito na partida. Os marroquinos, do bom zagueiro Benatia (da Juventus-ITA), buscam se recuperar da decepcionante estreia. O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.