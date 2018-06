Portugal e Espanha realizam o primeiro grande clássico da Copa do Mundo nesta sexta-feira, em Sochi. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Os jogos também podem ser acompanhados via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.

Cristiano Ronaldo vai enfrentar seu companheiro de Real Madrid, Sergio Ramos, em um dos jogos mais esperados desta fase do Mundial. Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.