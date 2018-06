Decepções na partida de estreia da Copa do Mundo, Polônia e Colômbia fazem o jogo da vida neste domingo, em Kazan. Quem perder está praticamente fora da Copa. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

A Colômbia jogou quase os 90 minutos com um jogador a menos que o Japão, mas conseguiu equilibrar o jogo com a qualidade do futebol. Mesmo assim, não superou o adversário. Os poloneses jogaram um futebol muito aquém do esperado e foram superados por Senegal. O jogo deste domingo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.