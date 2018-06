A Argentina decide sua permanência na Copa do Mundo contra a Nigéria, em São Petersburgo nesta terça-feira, pela terceira rodada do grupo D. Os nigerianos, que venceram a Islândia na sexta, podem se classificar até com o empate. Para os argentinos, só a vitória interessa. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV aberta (Globo) e fechada (Sportv e Fox Sports). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

A Argentina confia na categoria de Lionel Messi, cinco vezes melhor jogador do mundo, que ainda não fez uma grande partida nesse Mundial.

O jogo desta terça também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.