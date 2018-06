Surpresa na primeira rodada ao derrotar a atual campeã Alemanha, o México busca sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta quarta-fera diante da Suécia. O time foi derrotado nos momentos finais do último jogo, contra os alemães, enquanto os mexicanos derrotaram os coreanos.

O México, com seis pontos, precisa de um empate para garantir o primeiro lugar da chave. A Suécia, com três, pode avançar até com derrota – neste grupo há possibilidade de um empate tríplice com três pontos no segundo lugar, caso os suecos percam e a Coreia do Sul vença a Alemanha.

O jogo começa às 11 horas (de Brasília), não terá transmissão pela TV aberta, mas será exibida por Sportv 2 e Fox Sports 2 (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Última partida deste Mundial na cidade de Ecaterimburgo, o confronto pode classificar as duas equipes para a próxima rodada, dependendo do resultado entre Alemanha e Coreia do Sul – daqui pode sair o adversário do Brasil nas oitavas de final.

O jogo desta quarta-feira também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.