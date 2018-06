Surpresas na estreia, Japão e Senegal se enfrentam neste domingo pela segunda rodada da Copa do Mundo, em Ecaterimburgo. O jogo começa às 12 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os japoneses surpreenderam na estreia ao vencer a Colômbia por 2 a 1, mas com um jogador a mais em campo desde os 3 minutos do primeiro tempo. Já os senegaleses surpreenderam a cabeça de chave, Polônia, também por 2 a 1, mostrando um grande futebol. O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.