Já eliminada da Copa do Mundo, a Polônia se despede nesta quinta-feira, 28, contra o Japão, que ainda luta por uma vaga nas oitavas de final. O jogo acontece em Volgogrado. Surpresa da primeira rodada, ao vencer a Colômbia por 2 a 1, o Japão depende de uma vitória simples contra a já eliminada equipe europeia para chegar à próxima fase. O jogo começa às 11 horas (de Brasília) e não terá transmissão pela TV aberta, mas será exibida por Sportv 2 e Fox Sports 2 (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os poloneses são a grande decepção da primeira fase. O time foi o primeiro cabeça-de-chave eliminado – já na segunda rodada – e tenta se despedir ao menos com uma vitória no torneio. O jogo desta quinta-feira também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.