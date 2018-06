Após perder para a Nigéria na última sexta-feira, a Islândia decide sua vaga na Copa do Mundo contra a já classificada Croácia, em Rostov. Os croatas venceram as duas primeiras partidas e ficam com o primeiro lugar com um empate. Para se classificar, a Islândia precisa vencer e ainda torcer para que a Nigéria não vença a Argentina. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e não terá transmissão pela TV aberta, mas será exibida por Sportv 2 e Fox Sports 2 (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

A Islândia ainda não venceu nenhuma de suas primeiras partidas e precisa repetir o que conseguiu nas Eliminatórias e bater a Croácia, que está tranquila na chave, com 100% de aproveitamento e sem gols sofridos.

O jogo desta terça-feira também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.