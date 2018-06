Irã e Portugal disputam uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo, na última rodada do grupo B, em Saransk. Portugal joga pelo empate, mas busca a vitória para se classificar com o primeiro lugar no grupo. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela Globo (aberta), Sportv e Fox Sports 2 (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Com quatro gols na Copa, Cristiano Ronaldo segue como principal jogador da seleção portuguesa, campeã europeia, que sofreu para vencer Marrocos na última rodada. O Irã quase conseguiu uma zebra contra a Espanha e busca surpreender Portugal.

O jogo desta segunda também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.