Após vencer Marrocos na estreia, o Irã enfrenta a Espanha pela segunda rodada da Copa do Mundo nesta quarta-feira, em Kazan. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Com o triunfo na estreia, o time iraniano ainda sonha em passar de fase nesse Mundial de 2018. Os espanhóis, que empataram em 3 a 3 na estreia contra Portugal, buscam a primeira vitória no torneio, confiando nos gols do brasileiro naturalizado Diego Costa, artilheiro do time na competição com dois gols. O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.