Depois de vencer a Tunísia na estreia, com gol no fim do jogo, a Inglaterra volta a campo neste domingo, contra o Panamá, pela segunda rodada da Copa do Mundo, em Níjni Novgorod. O jogo começa às 9 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Harry Kane é novamente a esperança de gols inglesa, contra o adversário mais fácil da chave. Os panamenhos buscam ao menos o primeiro gol do país em Mundiais. O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.