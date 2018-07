A última vaga na final da Copa do Mundo será decidida entre Inglaterra e Croácia, nesta quarta-feira às 15 horas (de Brasília), na cidade de Moscou. Campeões em 1966, os ingleses buscam o segundo título ou voltar a final, algo que não acontece há 52 anos, enquanto os croatas tentam superar a melhor campanha do time, de 1998, na França, quando ficou em terceiro lugar. O jogo terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Ingleses e croatas já se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias inglesas, duas croatas e um empate. Em Copas do Mundo, esse será o primeiro confronto entre as equipes. A Croácia estreou em 1998 e não participou em 2010, quando foi justamente derrotado pelos ingleses nas Eliminatórias.

