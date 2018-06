Classificados para as oitavas de final por antecipação, Inglaterra e Bélgica disputam o primeiro lugar no grupo G da Copa do Mundo nesta quinta-feira, em Kaliningrado. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV aberta (Globo) e fechada (Sportv e Fox Sports). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os times estão rigorosamente empatados na liderança, com seis pontos, mas os ingleses estão na frente por terem recebido menos cartões amarelos – esse é um dos critérios de desempate. O inglês Harry Kane, com cinco gols, busca, além da liderança, a artilharia da Copa. Lukaku, da Bélgica, com quatro, é um de seus adversários. Cristiano Ronaldo, de Portugal, também tem quatro.

O jogo desta quinta também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.