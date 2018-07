Em duelo de campeões mundiais, França e Uruguai decidem a primeira vaga na semifinal da Copa do Mundo, em Níjni Novgorod. Os franceses, vencedores em casa em 1998, passaram bem pela Argentina nas oitavas de final, com vitória de 4 a 3, com dois gols de Mbappé, o destaque do confronto. Já o Uruguai superou Portugal de Cristiano Ronaldo por 2 a 1, com dois de Cavani.

O jogo desta sexta-feira começa às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

As equipes já se enfrentaram oito vezes ao longo da história, com três vitórias uruguaias, uma francesa e quatro empates. Em Copas do Mundo, foram três jogos. O primeiro, na fase inicial do Mundial de 1966, teve vitória do Uruguai por 2 a 1. Nos outros dois, nas primeiras fases das Copas de 2002 e 2010, houve empates em 0 a 0.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.