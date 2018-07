A final da Copa do Mundo acontece neste domingo, às 12 horas (de Brasília), no estádio Lujniki, em Moscou. A favorita França e a surpreendente Croácia disputam uma decisão inédita em mundiais, apesar de já terem jogado uma semifinal, em 1998. O jogo terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os franceses eliminaram Argentina, Uruguai e Bélgica na fase mata-mata, sempre no tempo normal. Já os croatas avançaram contra Dinamarca e Rússia, após a disputa de pênaltis, e a Inglaterra, após a prorrogação. Em apenas cinco confrontos entre franceses e croatas na história, foram três vitórias da França e dois empates. Uma dessas vitórias foi pela semifinal do Mundial de 1998, em Saint-Denis, na França. Os donos da casa fizeram 2 a 1, de virada, com dois de Lilian Thuram, lateral que não era acostumado a marcar gols. Na Eurocopa de 2004, as equipes se enfrentaram na primeira fase e empataram por 2 a 2 na primeira fase. Apenas os franceses avançaram na ocasião.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.